Лукашенко закрыл въезд беларусским врачам, которые выезжали в Польшу (ВИДЕО)https://racurs.ua/n146100-lukashenko-zakryl-vezd-belarusskim-vracham-kotorye-vyezjali-v-polshu-video.htmlРакурс
Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси «нет лишних врачей», а потому потребовал не пускать обратно в страну обратно тех медиков, которые работали за рубежом в связи с мировой эпидемией коронавируса.
Лукашенко приказал уехавшим врачам оставаться в той стране, куда они поехали работать за «большими деньгами». Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по борьбе с вирусными инфекциями, передает БелТА.
Сообщается, что Лукашенко таким образом отреагировал на решение Польши, которая якобы начала приглашать иностранных врачей для борьбы с коронавирусом. Он заявил, что врачей
«выманивают» из Беларуси в Польшу, предлагая большие деньги.
Лукашенко отметил, что его заявление — это «не угроза, а приказ для правительства».
Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко и еще 14 белорусов подверглись новым санкциям Европейского союза из-за протестов в Беларуси, которые власти пытаются обуздать силой. Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.