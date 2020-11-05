Александр Лукашенко. Фото: Лига

https://racurs.ua/n146100-lukashenko-zakryl-vezd-belarusskim-vracham-kotorye-vyezjali-v-polshu-video.html

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Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси «нет лишних врачей», а потому потребовал не пускать обратно в страну обратно тех медиков, которые работали за рубежом в связи с мировой эпидемией коронавируса.

Лукашенко приказал уехавшим врачам оставаться в той стране, куда они поехали работать за «большими деньгами». Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по борьбе с вирусными инфекциями, передает БелТА.

Сообщается, что Лукашенко таким образом отреагировал на решение Польши, которая якобы начала приглашать иностранных врачей для борьбы с коронавирусом. Он заявил, что врачей «выманивают» из Беларуси в Польшу, предлагая большие деньги.





Лукашенко отметил, что его заявление — это «не угроза, а приказ для правительства».

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко и еще 14 белорусов подверглись новым санкциям Европейского союза из-за протестов в Беларуси, которые власти пытаются обуздать силой. Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.