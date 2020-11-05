Подрывника мостов на Донбассе задержала СБУ

https://racurs.ua/n146099-podryvnika-mostov-na-donbasse-zaderjala-sbu-foto.html

Ракурс

Подрывника мостов на Донбассе задержала Служба безопасности Украины. По данным следствия, экс-участник диверсионной группы террористической организации ЛНР причастен к подрыву ряда объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

В июне-июля 2014 года житель Северодонецка входил в состав диверсионной «группы Бергмана» («Немца»). Эта группировка подорвала пять мостов на Донбассе, еще четыре — заминировали, — сообщает пресс-центр СБУ.

В 2018—2020 годы оперативники СБУ задержали активных участников группы и вместе с Нацполицией ликвидировали несколько их схронов. Лишь одному из диверсантов на протяжении шести лет удавалось скрываться от правосудия в России. Однако недавно СБУ установила, что злоумышленник планирует прибыть в Луганскую область и задержали его после приезда в Украину.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится под арестом, — добавили в спецслужбе.

Досудебное расследование осуществляется следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.