Підривника мостів на Донбасі затримала СБУ

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Підривника мостів на Донбасі затримала Служба безпеки України. За даними слідства, екс-учасник диверсійної групи терористичної організації ЛНР причетний до підриву низки об'єктів інфраструктури в Донецькій та Луганській областях.

У червні-липні 2014 року мешканець Сєвєродонецька входив до складу диверсійної «групи Бергмана» («Німця»). Це угруповання підірвало п’ять мостів на Донбасі, ще чотири — замінувало, — повідомляє прес-центр СБУ.

Впродовж 2018−2020 років оперативники СБУ затримали активних учасників групи та разом з Нацполіцією ліквідували кілька їхніх схронів. Лише одному з диверсантів вдавалося переховуватися від правосуддя у Росії шість років поспіль. Однак нещодавно СБУ встановила, що зловмисник планує прибути до Луганщини і затримали його після приїзду в Україну.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, він перебуває під арештом, — додали у спецслужбі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.