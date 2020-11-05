Кого не помилує “закон про амністію”, розповів Резніков

https://racurs.ua/ua/n146095-kogo-ne-pomyluie-zakon-pro-amnistiu-rozpoviv-reznikov.html

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Кого не помилує «закон про амністію», розповів прем'єр-міністр Олексій Резніков, коментуючи озвучений главою української делегації у Тристоронній контактній групі Леонідом Кравчуком «План дій щодо Донбасу». Резніков також вказав на черговість дій щодо повернення окупованих Росією територій Луганської та Донецької областей під контроль України.

Після виведення збройних формувань паралельно розвиваються два процеси: взяття контролю над кордоном і відновлення охорони громадського порядку… Міжнародний комітет Червоного хреста повинен отримати доступ до усіх полонених. Тоді йде пакет законодавства… зокрема, й ухвалення «закону про амністію», як його називають, тобто про відмову від переслідування і покарання осіб, які брали участь в конфлікті, — заявив віце-прем'єр-міністр в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Також він розповів, які запобіжники використовуватиме Київ у «законі про амністію».

Непереслідування, прощення, можлива амністія і помилування не стосуватимуться осіб, які вчинили військові злочини, що мали відношення до катастрофи MH-17 чи злочинів, скоєних у катівнях, наприклад, у донецькій в’язниці «Ізоляція», — додав Резніков.

За його словами, усі законодавчі акти мають бути ухвалені до проведення місцевих виборів на Донбасі.

Це фінал політичного врегулювання… Після виборів запрацює закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, він вже є, можливо, потрібно буде його модернізувати і уточнювати. Також йдеться про ухвалення законодавства, яке дає особливий економічний режим цих територій, — зазначив чиновник.

Він також додав, що в розділі економічних відносин Київ ставить обов’язкову умову — аудит власності і повернення всіх об'єктів, які належали державі, комунальним підприємствам, приватним особам до початку військових дій в 2014 році.