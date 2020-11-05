Погода в Україні на 6 листопада. Фото: Istock

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Погода в Україні 6 листопада очікується тепла та переважно сонячна, опадів не очікується. Температура повітря прогріється до +12°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 6−12° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними, можливі заморозки. Температура повітря складе 1−8° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 6 листопада буде переважно сонячною. Вночі повітря прогріється до 5−7° тепла, а вдень — 9−11° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу буде сонячна, іноді на небі з’являтимуться хмари. Температура повітря вночі складе 3−5° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 7−9° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть по-осінньому прохолодними, без опадів. Температура повітря вночі складе 6−9° тепла, а вдень повітря прогріється до 10−12° вище нуля.

Погода у Львові завтра прохолодна, можливі нічні заморозки. Температурні показники будуть такими: уночі 2−4° тепла, а вдень — 6−8° вище нуля.

Погода в Карпатах 6 листопада буде сонячною, вночі також очікують заморозки. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 1−3° тепла, а вдень 9−11° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.