Погода в Украине на 6 ноября. Фото: Istock

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Погода в Украине 6 ноября ожидается теплая и преимущественно солнечная, осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до +12°.

Днем столбики термометров покажут 6−12° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, возможны заморозки. Температура воздуха составит 1−8° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 6 ноября будет преимущественно солнечной. Ночью воздух прогреется до 5−7° тепла, а днем — 9−11° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет солнечная, иногда на небе будут появляться облака. Температура воздуха ночью составит 3−5° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 7−9° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут по-осеннему прохладными, без осадков. Температура воздуха ночью составит 6−9° тепла, а днем воздух прогреется до 10−12° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет прохладная, возможны ночные заморозки. Температурные показатели будут следующими: ночью 2−4° тепла, а днем — 6−8° выше нуля.

Погода в Карпатах 6 ноября будет солнечной, ночью также ожидают заморозки. Столбики термометров в темное время суток покажут 1−3° тепла, а днем 9−11° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 ноября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные бури.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.