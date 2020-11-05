ВМС Украины получили новый корабль, фото: Генштаб ВСУ

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ВМС Украины получили новый корабль — малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) «Костополь». Этот катер принадлежит к типу «Гюрза-М».

Экипаж «Костополя» получил разрешение самостоятельно выполнять задачи в море, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Торжественная церемония вручения вымпела и введение в кампанию экипажа корабля состоялась в военно-морской базе «Юг», в Практической гавани Одессы. Она стала возможной после отработки экипажем корабля курсовых задач К-1 и К-2.

Экипаж катера отработал такие элементы, как боевая и повседневная организация катера и приготовления его к бою и походу, а также выход в море и отработка задач уже непосредственно там, — отмечает командир корабля старший лейтенант Богдан Яцко.

«Костополь» — седьмой по счету бронированный катер в составе ВМС Украины. Он назван в честь города, где родился и вырос морской пехотинец матрос Алексей Кондратюк, который в 2017 году погиб под Мариуполем, защищая суверенитет и независимость Украины.

Первые катера «Гюрза-М» начали поступать на вооружение МВД Украины в 2015 году. Они являются одной из составляющих «москитного флота» — концепции развития украинских ВМС после оккупации Крыма Россией.

Напомним, осенью прошлого года в Украине испытали десантно-штурмовые катера «Кентавр».