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Магазин стройматериалов взорвался в Белой Церкви. Фото: ГСЧС

Магазин стройматериалов взорвался в Белой Церкви, есть потрадавшие (ФОТО)

5 ноя 2020, 15:26
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Взрыв в Белой Церкви травмировал двух человек. Трагический инцидент произошел утром, 4 ноября, в одном из магазинов строительных материалов.

Пострадавших доставили в реанимацию, где медики диагностировали у них термические ожоги. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Место взрыва осмотрели работники газовой службы, сообщили, что помещение не газифицировано, — говорится в сообщении.

Как информируют в полиции, предварительная причина инцидента — сгущение паров лакокрасочных изделий, находящихся на складе магазина. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.


Магазин стройматериалов взорвался в Белой Церкви. Фото: Нацполиция

Напомним, в октябре взрыв газа под Харьковом унес жизни двух человек, девять получили ранения.


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