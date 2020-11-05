Дело Труханова Антикоррупционный суд закрыл из-за решения КСУ, фото — Цензор

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Ракурс

Дело против мэра Одессы Геннадия Труханова закрыли в Антикоррупционном суде. ВАКС рассматривал производство о лжи в декларации.

Решение Конституционного суда, который отменил ответственность по этой статье, позволило Труханову избавиться преследования накануне второго тура местных выборов в Одессе.

Это уже второе закрытое дело о декларировании в ВАКС после того, как Конституционный суд принял свое скандальное решение.

Полный текст постановления по поводу Труханова в ВАКС объявят 10 ноября.

В апреле этого года Труханов получил от Специализированной антикоррупционной прокуратуры новое подозрение о внесении недостоверных данных в декларации. Труханов подозревается в том, что в декларации за 2017 год он не указал имущество и доходы своей жены.

В декларации мэра не была отражена квартира в Одессе, парковочное место, автомобиль, а также корпоративные права, принадлежащие его жене (всего на 16,3 млн грн).

В Высшем антикоррупционном суде Украины слушались два дела по Труханову.

Одно связано с недостоверным декларированием мэром Одессы своих доходов за 2015−2016 годы, другое касается незаконного завладения бюджетными средствами в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения административного здания бывшего завода «Краян» по завышенной стоимости.