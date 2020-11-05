Через рішення КСУ Антикорупційний суд закрив справу Труханова, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n146090-cherez-rishennya-ksu-antykorupciynyy-sud-zakryv-spravu-truhanova.html

Ракурс

Справу проти мера Одеси Геннадія Труханова закрили в Антикорупційному суді. ВАКС розглядав провадження про брехню в декларації.

Рішення Конституційного суду, який скасував відповідальність за цією статтею, дозволило Труханову позбутися переслідування напередодні другого туру місцевих виборів в Одесі.

Це вже друга закрита справа щодо декларування у ВАКС після того, як Конституційний суд ухвалив своє скандальне рішення.

Повний текст ухвали стосовно Труханова у ВАКС оголосять 10 листопада.

У квітні цього року Труханов отримав від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нову підозру про внесення недостовірних даних до декларації. Труханов підозрюється у тому, що у декларації за 2017 рік він не вказав майно і доходи своєї дружини.

У декларації мера не була відображена квартира в Одесі, паркувальне місце, автомобіль, а також корпоративні права, які належали його дружині (всього на 16,3 млн грн).

У Вищому антикорупційному суді України слухалися дві справи щодо Труханова.

Одна пов’язана з недостовірним декларуванням мером Одеси своїх доходів за 2015−2016 роки, інша стосується незаконного заволодіння бюджетними коштами в сумі понад 92 млн грн у результаті реалізації схеми придбання у власність приміщення адміністративної будівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною вартістю.