Місцеві вибори. Фото: Слово і діло

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Ракурс

Місцеві вибори в Україні завершилися переважно перемогою чинних представників місцевого самоврядування, але у деяких великих містах було оголошено другий тур.

До міст, де оголосили другий тур, приєдналися Одеса, Рівне, Суми та Миколаїв. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

До другого туру в Одесі вийшли чинний мер Геннадій Труханів і кандидат у мери від ОПЗЖ Микола Скорик. До міськради пройшли п’ять партій, серед яких партія Шарія з 7% та «Європейська солідарність» з 12%.

Одеська міська виборча комісія призначила проведення в Одесі другого туру виборів мера 15 листопада. У першому турі Труханов майже у два рази обігнав нардепа від ОПЗЖ, отримавши 77 тис. 518, або 38,35% голосів. Скорика підтримав 39 тис. 351 виборець, або 19,47%.

Третє місце посів кандидат від «Європейської солідарності» Петро Обухів з 11,5% голосів, а четверте — кандидат від «Слуги народу» і відомий комік Олег Філімонов з 10,1%, п’яте місце зайняв екс-нардеп і президент Міжнародного гуманітарного університету Сергій Ківалов з 6,2%. Всього у виборах брало участь 23 кандидати.

У міськраду 26,2% набрала партія Труханова «Довіряй справах» (20 мандатів), 23,7% — ОПЗЖ (18 мандатів), 12,5% — «Слуга народу» (10 мандатів), 11,9% — ЄС (10 мандатів), 6,8% — Партія Шарія (6 мандатів). Явка на виборах міськради склала 30,4%, або 206 тис. 432 виборців. 10 тис. 350 бюлетенів визнано недійсними.

У Луцьку до другого туру вийшли радник чинного мера Ігор Поліщук, який балотувався від партії «За майбутнє" і набрав 32,5% голосів, а також самовисуванець, гендиректор ДП «Волиньстандартметрологія» Богдан Шиба, який отримав підтримку 13,1% тих, хто проголосував. Голосування відбудеться 15 листопада.

Другий тур у Рівному пройде між Віктором Шакірзяном («Рівне разом»), який набрав 19,8%, і кандидатом від «Європейської солідарності», президентом Рівненської духовної семінарії та академії християн віри євангельської Олександром Третяком з результатом в 16,9% голосів. Голосування призначили на 22 листопада.

Суми будуть обирати нового мера у другому турі також 15 листопада. Участь у перегонах візьме чинний мер Олександр Лисенко («Батьківщина»), який набрав 44,2% голосів, і голова колишньої Сумської райради Вадим Акперов («ЄС»), який набрав 14,7% голосів.

У Миколаєві до другого туру вийдуть чинний мер міста Олександр Сенкевич від партії «Пропозиція» з результатом у 39% голосів, а його опонентом стане кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка з результатом у 29% голосів. Другий тур призначили на 22 листопада.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові після підрахунку 100% бюлетенів до другого тури вийшли два кандидати. Ними виявилися Андрій Садовий від партії «Самопоміч» та Олег Синютка від партії «Європейська солідарність».