Національний карантин у Польщі — наступний тиждень стане визначальним

https://racurs.ua/ua/n146076-nacionalnyy-karantyn-u-polschi-nastupnyy-tyjden-stane-vyznachalnym.html

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Карантин у Польщі набуде статусу та масштабів національного вже через тиждень, якщо темпи поширення коронавірусу не пригальмують.

Наступний поріг безпеки перебуває на рівні 29−30 тис. інфікувань щодня впродовж наступних семи днів. Якщо до того часу епідемія не припиниться, нас чекає національний карантин, — цитує речника уряду Пьотра Мюллєра Wprost.

4 листопада очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив про необхідність розширення нових санітарних заходів безпеки, пов’язаних зі зростанням числа нових добових випадків зараження коронавірусом.

Чергові обмеження набудуть чинності 7 листопада. Серед них: перехід на дистанційне навчання учнів 1−3 класів початкової школи, закриття закладів культури, кінотеатрів, театрів і галерей. Уряд ввів також обмеження на роботу готелів та сектора торгівлі.

Раніше Моровецький повідомляв, що якщо кількість нових заражень у Польщі перевищить 50 випадків на 100 тис. жителів, у країні введуть повний локдаун, а якщо 70−75 випадків — національний карантин.

У середу у Польщі повідомили про черговий добовий рекорд нових випадків зараження коронавірусом — 24 тис. 692, а також найбільшу кількість смертей від початку епідемії — 373. За минулу добу в країні виявили 27 тис. 143 нових інфікувань.

Тим часом тимчасова лікарня на Національному стадіоні у Варшаві сьогодні повинна прийняти своїх перших пацієнтів. Кількість пацієнтів, які потраплять до тимчасової лікарні, буде залежати від ситуації у варшавських лікарнях.

На Національний стадіон приїдуть пацієнти у середньому стані, передусім із лікарні Міністерства внутрішніх справ та адміністрації у Варшаві. Завдяки цьому будуть звільнені місця для хворих у важкому стані.