У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Global Voices

https://racurs.ua/ua/n146075-paciientku-z-koronavirusom-yaka-zalyshalasya-zaraznou-protyagom-70-dniv-pislya-znyknennya.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу у світі триває, медики продовжують виявляти нові особливості цього небезпечного захворювання.

Так, у США було зафіксовано випадок, коли пацієнтка, 71-річна жінка, отримувала позитивні результати ПЛР-тестів ще впродовж 70 днів після зникнення симптомів, повідомляє видання Nacked Science.

Загалом ця пацієнтка з міста Кіркленда (штат Вашингтон) хворіла впродовж 105 днів.

Наші дані вказують на те, що певні пацієнти з ослабленим імунітетом можуть передавати вірус довше, ніж вважалося раніше, — зазначають дослідники.

На думку вчених, причиною такого тривалого терміну стали особливості стану здоров’я пацієнтки — її організм був ослаблений через хронічний лімфолейкоз (хворобу, при якій роль пухлинних клітин відіграють патологічні В-лімфоцити) та набуту гіпогаммаглобулінемію (виникає внаслідок дефіциту В-лімфоцитів), тому не був здатний виробляти антитіла.

Дослідження відібраних у неї зразків коронавірусу показало, що у вірусів в різний час були різні типи домінантних генів, тобто такий тривалий період збереження життєздатності вірусу не був результатом мутації.

Ми могли очікувати, що це можливо, але раніше про такий ніде не повідомлялося, — наголошують учені. — Описаний нами випадок — перший.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, чому симптоми коронавірусу в людей можуть зберігатися впродовж тривало часу після одужання.