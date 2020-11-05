Умову проведення виборів в ОРДЛО 31 березня озвучив Кулеба

https://racurs.ua/ua/n146074-umovu-provedennya-vyboriv-v-ordlo-31-bereznya-ozvuchyv-kuleba.html

Ракурс

Умову проведення виборів на Донбасі 31 березня 2021 року озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Будь-який план — це набір певних кроків, і якщо ти хочеш прийти до точки призначення, то маєш це належним чином планувати. Немає якогось символічного значення у цій даті — 31 березня, просто так прораховано алгоритмічно план, — заявив Кулеба під час онлайн-брифінгу 5 листопада.

Він додав, що вибори на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки після повного відновлення контролю над кордоном з РФ.

Якщо ми прагнемо врегулювання, а ми цього прагнемо, ми маємо провести вибори, — зазначив міністр.

Кулеба також заявив, що вибори на Донбасі можливі лише у випадку:

відновлення повного контролю України над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

проведення виборів відповідно до Конституції та законодавства України;

проведення виборів за стандартами ОБСЄ;

спостереження місії БДІПЛ ОБСЄ за волевиявленням.

Міністр наголосив, що позиція України в цьому питанні залишається чіткою і принциповою.

Саме з такою позицією ми ведемо переговори з Росією у Тристоронній контактній групі, — додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше очільник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ підготував «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, щоб створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.