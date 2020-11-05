Масове знищення норок готує Данія — у чому причина

Норки. Фото: The Local

https://racurs.ua/ua/n146072-masove-znyschennya-norok-gotuie-daniya-u-chomu-prychyna.html

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Данія — найбільший у світі виробник норкового хутра, заявила, що готова знищити усіх норок на хутрових фермах після того, як була виявлена мутована версія нового коронавірусу.

Мутація вірусу може спричинити ризик того, що вакцини від коронавірусу не будуть працювати належним чином. Про це заявив прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, передає The Local.

Уряд країни заявляє, що вірус матиме серйозні негативні наслідки для реакції всього світу на триваючу епідемію. За оцінками данської поліції, необхідно буде знищити від 15 до 17 млн норок, які утримуються на хутрових фермах.

Повідомляється, що наразі у Данії мутовану форму коронавірусу виявили у 12 осіб. Крім того, цей мутований вірус слабо реагує на антитіла. Норкова промисловість Данії є найбільшою у світі, виробляючи, зокрема, 12−13 мільйонів шкур на рік.

За словами Фредеріксен, коронавірус виявили на 207 данських норкових фермах. Прем'єр-міністр визнала, що такий засіб фактично зупинить галузь на кілька років. За її словами, до відбою тварин будуть залучені збройні сили та пожежні служби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу у світі триває. Активно поширюючись по всьому світу, вірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, накопичує генетичні мутації, одна з яких, можливо, зробила його більш заразним.