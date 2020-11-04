Коронавірус на концерті. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n146024-yakyy-shans-pidchepyty-koronavirus-na-koncerti-z-yasuvaly-naukovci-video-eksperymentu.html

Ракурс

Коронавірус у світі вирує з новою силою, у зв’язку з чим німецькі вчені запросили 1,2 тисячі осіб на концерт, щоб вивчити, як масові заходи впливають на поширення інфекції.

Виявилось, що карантинні обмеження мало впливають на поширення інфекції. Про це стало відомо з результатів експерименту, які опублікувало medRxiv. org.

Вчені з’ясували, що здебільшого тип події впливає на розповсюдженість коронавірусу. Так, повідомляється, що ризик спалаху під час релігійних заходів вище у порівнянні зі спортивними заходами або концертами.

Автори дослідження заповнили частину стадіону у Лейпцигу добровольцями. Кожен з них пройшов тест на коронавірус з негативним результатом і повинен був носити маску. Також піддослідних забезпечили спеціальними пристроями, що дозволяли записувати пересування і відслідковувати шляхи дрібних часток з органів дихання, які можуть нести вірус.

Щоб побачити, чого торкалися добровольці, всі поверхні обробили флуоресцентними дезінфікуючими засобами. А для відтворення максимально реалістичної поведінки публіки на «концерті», на сцену запросили відомого співака.

Науковці розробили комп’ютерну модель внутрішньої арени, і показали, як розподіляються аерозолі по приміщенню. У рамках моделі було розглянуто три з можливих сценаріїв: без обмежень, з помірними обмеженнями та з суровими обмеженнями.

Кожен сценарій передбачав вхід на захід (60 хвилин), першу половину (20−54 хвилин), перерву (20 хвилин), другу половину (20−45 хвилин) і вихід (15 хвилин).

З’ясувалося, що найбільше контактів відбувалося на вході та під час перерви, але лише деякі з них тривали понад 15 хвилин. А заходи, вжиті в другому і третьому сценарії, привели до значного скорочення їхньої кількості.





Вчені встановили, що у випадку, коли заразилися 50 осіб на 100 тис. населення на тиждень — у середньому від 10 до 40 інфікованих будуть відвідувати будь-який масовий захід. Якщо за базове репродуктивне число брати три, ризик передачі протягом 15-хвилинного контакту під час подібних концертів становить близько 7%.

Якщо уявити, що за місяць як мінімум 100 тис. осіб будуть відвідувати концерти, то загальна кількість випадків зараження збільшиться наступним чином: 2,3%, 1,1% і 0,4% для першого, другого і третього сценаріїв відповідно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що температура та вологість не відіграють значної ролі у розповсюдженні коронавірусу Sars-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Незалежно від того — спекотно на вулиці чи холодно, передача COVID-19 від однієї людини до іншої майже повністю залежить від поведінки людей.