Коронавирус на концерте. Фото: BBC

https://racurs.ua/n146024-kakov-shans-podcepit-koronavirus-na-koncerte-vyyasnili-uchenye-video-eksperimenta.html

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Коронавирус в мире бушует с новой силой, в связи с чем немецкие ученые пригласили 1,2 тысячи человек на концерт, чтобы изучить, как массовые мероприятия влияют на распространение инфекции.

Оказалось, что карантинные ограничения мало влияют на распространение инфекции. Об этом стало известно из результатов эксперимента, которые опубликовало medRxiv.org.

Ученые выяснили, что в основном тип события влияет на распространение коронавируса. Так, сообщается, что риск вспышки во время религиозных мероприятий выше по сравнению со спортивными мероприятиями или концертами.

Авторы исследования заполнили часть стадиона в Лейпциге добровольцами. Каждый из них прошел тест на коронавирус с отрицательным результатом и должен был носить маску. Также подопытных обеспечили специальными устройствами, которые позволяли записывать передвижение и отслеживать пути мелких частиц из органов дыхания, которые могут нести вирус.

Чтобы увидеть, чего касались добровольцы, все поверхности обработали флуоресцентными дезинфицирующими средствами. А для воспроизведения максимально реалистичного поведения публики на «концерт» пригласили известного певца.

Ученые разработали компьютерную модель внутренней арены, и показали, как распределяются аэрозоли по помещению. В рамках модели были рассмотрены три из возможных сценариев: без ограничений, с умеренными ограничениями и с жесткими ограничениями.

Каждый сценарий предусматривал вход на мероприятие (60 минут), первую половину (20−54 минут), перерыв (20 минут), вторую половину (20−45 минут) и выход (15 минут).

Выяснилось, что больше всего контактов происходило на входе и во время перерыва, но только некоторые из них длились более 15 минут. А меры, принятые во втором и третьем сценарии, привели к значительному сокращению их количества.





Ученые установили, что в случае, когда заразились 50 человек на 100 тыс. населения в неделю — в среднем от 10 до 40 инфицированных будут посещать любое массовое мероприятие. Если за базовое репродуктивное число брать три, риск передачи в течение 15-минутного контакта во время подобных концертов составляет около 7%.

Если представить, что за месяц как минимум 100 тыс. человек будут посещать концерты, то общее количество случаев заражения увеличится следующим образом: 2,3%, 1,1% и 0,4% для первого, второго и третьего сценариев соответственно.

Напомним, ранее мы сообщали, что температура и влажность не играют значительной роли в распространении коронавируса Sars-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Независимо от того — жарко на улице или холодно, передача COVID-19 от одного человека к другому почти полностью зависит от поведения людей.