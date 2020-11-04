Маркив вернулся в Украину, скриншот видео

https://racurs.ua/n146023-markiv-vernulsya-v-ukrainu-translyaciya.html

Ракурс

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого 3 ноября выпустил на волю суд в Милане, вернулся в Украину.

Самолет с украинским военным приземлился на аэродроме Нацгвардии в Киеве. Там Виталия ждут жена, родные и друзья.

Напомним, что Маркив — украинский нацгвардеец, которого Апелляционный суд присяжных в Милане 3 ноября оправдал по делу об убийстве иностранных журналистов на подконтрольной России части Донбасса.

Он намерен продолжать свою военную карьеру. Маркив провел за решеткой три года и четыре месяца. Защитнику Украины инкриминировали соучастие в убийстве двух иностранных журналистов на подконтрольной России части Донецкой области.

Суд первой инстанции в прошлом году приговорил Маркива до 24 лет заключения. Украина подала апелляционную жалобу.