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Ракурс
Маркив вернулся в Украину, скриншот видео

Маркив вернулся в Украину (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 ноя 2020, 13:44
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Нацгвардеец Виталий Маркив, которого 3 ноября выпустил на волю суд в Милане, вернулся в Украину.

Самолет с украинским военным приземлился на аэродроме Нацгвардии в Киеве. Там Виталия ждут жена, родные и друзья.

Маркив вернулся в Украину, скриншот видео

Напомним, что Маркив — украинский нацгвардеец, которого Апелляционный суд присяжных в Милане 3 ноября оправдал по делу об убийстве иностранных журналистов на подконтрольной России части Донбасса.


Он намерен продолжать свою военную карьеру. Маркив провел за решеткой три года и четыре месяца. Защитнику Украины инкриминировали соучастие в убийстве двух иностранных журналистов на подконтрольной России части Донецкой области.

Суд первой инстанции в прошлом году приговорил Маркива до 24 лет заключения. Украина подала апелляционную жалобу.

Источник: Ракурс


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