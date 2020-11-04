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Ракурс
Марків повернувся в Україну, скріншот відео

Марків повернувся в Україну (ТРАНСЛЯЦІЯ)

4 лис 2020, 13:44
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Нацгвардієць Віталій Марків, якого 3 листопада випустив на волю суд у Мілані, повернувся до України.

Літак із українцем приземлився опівдні на аеродромі Нацгвардії в Києві. Там на Віталія чекають дружина, рідні та друзі.

Марків повернувся в Україну, скріншот відео

Нагадаємо, що Марків — український нацгвардієць, котрого Апеляційний суд присяжних у Мілані 3 листопада виправдав у справі щодо вбивстві іноземних журналістів на підконтрольній Росії частині Донбасу.


Він має намір продовжувати свою військову кар'єру. Марків провів за ґратами три роки і чотири місяці. Захиснику України інкримінували співучасть в убивстві двох іноземних журналістів на підконтрольній Росії частині Донецької області.

Суд першої інстанції торік засудив Марківа до 24 років неволі. Україна подала апеляційну скаргу.

Джерело: Ракурс


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