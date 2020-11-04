Марків повернувся в Україну, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n146023-markiv-povernuvsya-v-ukrayinu-translyaciya.html

Ракурс

Нацгвардієць Віталій Марків, якого 3 листопада випустив на волю суд у Мілані, повернувся до України.

Літак із українцем приземлився опівдні на аеродромі Нацгвардії в Києві. Там на Віталія чекають дружина, рідні та друзі.

Нагадаємо, що Марків — український нацгвардієць, котрого Апеляційний суд присяжних у Мілані 3 листопада виправдав у справі щодо вбивстві іноземних журналістів на підконтрольній Росії частині Донбасу.

Він має намір продовжувати свою військову кар'єру. Марків провів за ґратами три роки і чотири місяці. Захиснику України інкримінували співучасть в убивстві двох іноземних журналістів на підконтрольній Росії частині Донецької області.

Суд першої інстанції торік засудив Марківа до 24 років неволі. Україна подала апеляційну скаргу.