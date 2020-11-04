Київ може потрапити до «червоної» зони

"Червона" зона карантину. Фото: Istock

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Київ, столиця України, може потрапити у «червону зону» карантинних обмежень вже найближчим часом через зростання кількості нових хворих на коронавірус.

Сьогодні, 4 листопада, у Києві виявили 856 випадків захворювання. Про це розповів очільник Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає «РБК-Україна».

«Залишиться Київ ще у „помаранчевій“ (зоні, — ред.), але при таких змінах може вже потрапити найближчим часом у „червону“ зону, а ріст буде продовжуватися, це природньо», — вважає Рубан.

Він додав, що захворюваність на коронавірус у Києві пов’язана із ситуацією в цілому по країні, через що вже найближчим часом захворюваність буде лише зростати. Різкий приріст нових хворих був спрогнозованим, додав Рубан.

За словами очільника Держспоживслужби, далі цифри будуть залежати від організаційних заходів. Відтепер потрібно змінити фокус своєї уваги з кількості нових хворих на випадки середньої тяжкості і кількість важких випадків. Рубан додав, що на сьогодні ці показники залишаються високими, але не критичними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу. Про це він повідомив 4 листопада під час онлайн брифінгу, який провів з робочого місця. До цього мер лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.