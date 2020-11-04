Киев может попасть в «красную» зону

"Красная" зона карантина. Фото: IStock

https://racurs.ua/n146022-kiev-mojet-popast-v-krasnuu-zonu.html

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Киев, столица Украины, может попасть в «красную зону» карантина уже в ближайшее время из-за роста количества новых больных коронавирусом.

Сегодня, 4 ноября, в Киеве обнаружили 856 случаев заболевания. Об этом рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает «РБК-Украина».

«Киев еще остается в „оранжевой“ (зоне, — ред.), но при таких изменениях может уже в ближайшее время попасть в „красную зону“, а рост будет продолжаться, это естественно», — считает Рубан.

Он добавил, что заболеваемость коронавирусом в Киеве связана с ситуацией в целом по стране, из-за чего уже в ближайшее время заболеваемость будет только расти. Резкий прирост новых больных был спрогнозированным, добавил Рубан.

По словам главы Госпотребслужбы, далее цифры будут зависеть от организационных мероприятий. Теперь нужно сместить фокус своего внимания с количества новых больных на случаи средней тяжести и количество тяжелых случаев. Рубан добавил, что на сегодня эти показатели остаются высокими, но не критическими.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко оправился от коронавируса. Об этом он сообщил 4 ноября, во время онлайн брифинга, который провел с рабочего места. До этого мэр лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.