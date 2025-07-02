Новини
YouTube заблокував в Україні канали Дмитрука та Мосійчука

2 лип 2025, 15:00
YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію. Вони були пов’язані з особами, проти яких запроваджені санкції.

Заблоковано новий канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою рф.

Також заблоковано канал нардепа Артема Дмитрука (колишній «слуга народу»), який підозрюється в незаконному перетині державного кордону, є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук.

Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО, введені в дію указами президента України від 25 травня та 22 червня 2025 року.

Джерело: Ракурс


