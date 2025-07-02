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Ракурс
YouTube заблокировал в Украине каналы фейкометов Дмитрука и Мосийчука

YouTube заблокировал в Украине каналы фейкометов Дмитрука и Мосийчука

2 июл 2025, 15:00
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YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію. Вони були пов’язані з особами, проти яких запроваджені санкції.

Заблоковано новий канал колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою рф.

Також заблоковано канал нардепа Артема Дмитрука (колишній «слуга народу»), який підозрюється в незаконному перетині державного кордону, є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук.

Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО, введені в дію указами президента України від 25 травня та 22 червня 2025 року.

Источник: Ракурс


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