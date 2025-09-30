YouTube виплатить Трампу 24,5 млн доларів за блокування його акаунта

YouTube виплатить компенсацію Дональду Трампу

YouTube погодився виплатити 24,5 млн дол. для врегулювання позову, поданого президентом США Дональдом Трампом після того, як його було заблоковано в соціальних мережах після штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє CNN.

Таким чином, YouTube, що належить власнику Google компанії Alphabet, став останньою з трьох великих технологічних компаній, що займаються соціальними мережами, проти яких Трамп подав позов — серед них були також Meta, якій належить Facebook, і Twitter, який зараз називається X — для врегулювання питання про його видалення з їхніх платформ.

Сума, яку виплатять Трампу, складається з:

22 млн дол. — для врегулювання претензій Трампа до некомерційної організації Trust for the National Mall, яка «займається відновленням, збереженням і благоустроєм» Національної аллеї (паркового та меморіального комплексу просто неба у центрі Вашингтона);

2,5 млн дол. для врегулювання претензій інших позивачів, таких як некомерційна організація American Conservative Union.

Раніше Трамп вже уклав подібні угоди з:

Meta, яка в січні погодилася врегулювати позов Трампа за 25 млн доларів. CNN тоді повідомляло, що з, згідно з угодою, з цієї суми 22 млн мали бути спрямовані до фонду майбутньої президентської бібліотеки Трампа, а решта суми — на оплату послуг адвокатів Трампа та інших позивачів;

соцмережею X — укладена у лютому угода передбачала виплату близько 10 млн доларів.

Джерело: CNN