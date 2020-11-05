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Майже 400 торговців дітьми затримали в Європі. Фото: news.ugcc.ua

400 торговців дітьми затримали в Європі

5 лис 2020, 12:13
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У Європі провели масштабну поліцейську операцію проти торгівлі дітьми.

У кількох державах поліцейські затримали 388 підозрюваних. Про це повідомляє Europol.

Операцію провели співробітники Європолу протягом 5−11 жовтня. До операції також були долучені правоохоронці Великої Британії, Португалії, Іспанії та Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів (Frontex). Загалом у ній брали участь 5380 силовиків.

Правоохоронці заарештували членів банд, які сексуально експлуатували дітей, залучали їх до нелегальних робіт, а також змушували жебракувати.

Під час операції силовики виявили 249 потенційних жертв, з яких щонайменше 61 особа — неповнолітня.


У Європолі зазначають, що в ЄС переважно родичі займаються торгівлею дітьми. Злочинці діють у багатьох країнах. Часто жертвами стають неповнолітні біженці.

Нагадаємо, у Відні ввечері 2 листопада стрілянину було зафіксовано у шести місцях, зокрема — біля розташованої в центрі міста синагоги.


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