Почти 400 торговцев детьми задержали в Европе. Фото: news.ugcc.ua

https://racurs.ua/n146069-pochti-400-torgovcev-detmi-zaderjali-v-evrope.html

Ракурс

В Европе провели масштабную полицейскую операцию против торговли детьми.

В нескольких государствах полицейские задержали 388 подозреваемых. Об этом сообщает Europol.

Операцию провели сотрудники Европола в течение 5−11 октября. К операции также были привлечены правоохранители Великобритании, Португалии, Испании и Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex). Всего в ней участвовали 5 тыс. 380 силовиков.

Правоохранители арестовали членов банд, которые сексуально эксплуатировали детей, вовлекали их в нелегальные работы, а также заставляли попрошайничать.

Во время операции силовики обнаружили 249 потенциальных жертв, из которых как минимум 61 человек — несовершеннолетний.

В Европоле отмечают, что в ЕС преимущественно родственники занимаются торговлей детьми. Преступники действуют во многих странах. Часто жертвами становятся несовершеннолетние беженцы.

Напомним, в Вене вечером 2 ноября стрельба была зафиксирована в шести местах, в частности — у расположенной в центре города синагоги.