Массовое убийство норок готовит Дания — в чем причина

Норки. Фото: The Local

https://racurs.ua/n146072-massovoe-ubiystvo-norok-gotovit-daniya-v-chem-prichina.html

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Дания — крупнейший в мире производитель норкового меха, заявила, что готова уничтожить всех норок на пушных фермах после того, как была обнаружена мутировавшая версия нового коронавируса.

Мутация вируса может вызвать риск того, что вакцины от коронавируса не будут работать. Об этом заявил премьер-министр Метте Фредериксен, передает The Local.

Правительство страны заявляет, что вирус будет иметь серьезные негативные последствия для всего мира на продолжающуюся эпидемию. По оценкам датской полиции, необходимо будет уничтожить от 15 до 17 млн ​​норок, содержащихся на пушных фермах.

Сообщается, что сейчас в Дании мутировавшую форму коронавируса обнаружили у 12 человек. Кроме того, этот мутировавший вирус слабо реагирует на антитела. Норковая промышленность Дании является крупнейшей в мире, производя, в частности, 12−13 миллионов шкур в год.

По словам Фредериксен, коронавирус обнаружили на 207 датских норковых фермах. Премьер-министр признала, что такое средство фактически остановит отрасль на несколько лет. По ее словам, к отбою животных будут привлечены вооруженные силы и пожарные службы.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в мире продолжается. Активно распространяясь по всему миру, вирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, накапливает генетические мутации, одна из которых, возможно, сделала его более заразным.