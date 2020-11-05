Условие проведения выборов в ОРДЛО 31 марта назвал Кулеба

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Ракурс

Условие проведения выборов на Донбассе 31 марта 2021 года озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Любой план — это набор определенных шагов, и если ты хочешь попасть в точку назначения, ты должен это планировать. Нет какого-то символического значения в этой дате — 31 марта, просто так просчитан алгоритмически план, — заявил Кулеба во время онлайн-брифинга 5 ноября.

Он добавил, что выборы на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей могут состоятся только после полного восстановления контроля над границей с РФ.

Если мы хотим урегулирования, а мы этого хотим, мы должны провести выборы, — отметил министр.

Кулеба также заявил, что выборы на Донбассе возможны только в случае:

восстановления полного контроля Украины над неконтролируемым участком российско-украинской границы.

проведения выборов в соответствии с Конституцией и законодательством Украины;

проведения выборов по стандартам ОБСЕ;

наблюдения миссии БДИПЧ ОБСЕ за волеизъявлением.

Министр подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе остается четкой и принципиальной.

Придерживаясь такой позиции, мы ведем переговоры с Россией в Трехсторонний контактной группе, — добавил Кулеба.

Напомним, ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев подготовил «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.