В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Global Voices

https://racurs.ua/n146075-pacientku-s-koronavirusom-ostavavshuusya-zaraznoy-v-techenie-70-dney-obnarujili-v-ssha.html

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, медики продолжают выявлять новые особенности этого опасного заболевания.

Так, в США был зафиксирован случай, когда пациентка, 71-летняя женщина, получала положительные результаты ПЦР-тестов еще в течение 70 дней после исчезновения симптомов, сообщает издание Nacked Science.

В целом эта пациентка из города Киркленда (штат Вашингтон) болела в течение 105 дней.

Наши данные указывают на то, что определенные пациенты с ослабленным иммунитетом могут передавать вирус дольше, чем считалось ранее, — отмечают исследователи.

По мнению ученых, причиной столь длительного срока стали особенности состояния здоровья пациентки — ее организм был ослаблен из-за хронического лимфолейкоза (болезнь, при которой роль опухолевых клеток играют патологические В-лимфоциты) и приобретенную гипогаммаглобулинемию (возникает вследствие дефицита В-лимфоцитов), поэтому ни был способен вырабатывать антитела.

Исследования отобранных у нее образцов коронавируса показало, что у вирусов в разное время были разные типы доминантных генов, то есть такой длительный период сохранения жизнеспособности вируса ни был результатом мутации.

Мы могли ожидать, что это возможно, но раньше о таком нигде не сообщалось, — подчеркивают ученые. — Описанный нами случай — первый.

Напомним, ученые недавно установили, почему симптомы коронавируса у людей могут сохраняться в течение длительно времени после выздоровления.