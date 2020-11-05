Национальный карантин в Польше — следующая неделя станет определяющей

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Карантин в Польше приобретет статус и масштабы национального уже через неделю, если темпы распространения коронавируса не уменьшатся.

Следующий порог безопасности находится на уровне 29−30 тыс. заражений ежедневно в течение следующих семи дней. Если к тому времени эпидемия не прекратится, нас ждет национальный карантин, — цитирует представителя правительства Петра Мюллера Wprost.

4 ноября глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости расширения новых санитарных мер безопасности, связанных с ростом числа новых случаев заражения коронавируса.

Очередные ограничения вступят в силу 7 ноября. Среди них: переход на дистанционное обучение учащихся 1−3 классов начальной школы, закрытие учреждений культуры, кинотеатров, театров и галерей. Правительство ввело также ограничения на работу гостиниц и сектора торговли.

Ранее Моравецкий сообщал, что если количество новых заражений в Польше превысит 50 случаев на 100 тыс. жителей, в стране введут полный локдаун, а если 70−75 случаев — национальный карантин.

В среду в Польше сообщили об очередном суточном рекорде новых случаев заражения коронавируса — 24 тыс. 692, а также максимум смертей с начала эпидемии — 373.

Между тем временная больница на Национальном стадионе в Варшаве сегодня должна принять своих первых пациентов. Количество пациентов, которые попадут сюда, будет зависеть от ситуации в варшавских больницах.

На Национальный стадион приедут пациенты из больницы Министерства внутренних дел и администрации в Варшаве. Благодаря этому будут освобождены места для больных в тяжелом состоянии.