Местные выборы. Фото: Слово и дело

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Местные выборы в Украине завершились преимущественно победой действующих представителей местного самоуправления, но в некоторых крупных городах было объявлено второй тур.

К городам, где объявили второй тур, присоединились Одесса, Ровно, Сумы и Николаев. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Во второй тур в Одессе вышли действующий мэр Геннадий Труханов и кандидат в мэры от ОПЗЖ Николай Скорик. В горсовет прошли пять партий, среди которых партия Шария с 7% и «Европейская солидарность» с 12%.

Одесская городская избирательная комиссия назначила проведение в Одессе второго тура выборов мэра 15 ноября. В первом туре Труханов почти в два раза обогнал нардепа от ОПЗЖ, получив 77 тыс. 518, или 38,35% голосов. Скорика поддержал 39 тыс. 351 избиратель, или 19,47%.

Третье место занял кандидат от «Европейской солидарности» Петр Обухов с 11,5% голосов, а четвертое — кандидат от «Слуги народа» и известный комик Олег Филимонов с 10,1%, пятое место занял экс-нардеп и президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов с 6,2%. Всего в выборах участвовали 23 кандидата.

В горсовет 26,2% набрала партия Труханова «Доверяй делам» (20 мандатов), 23,7% — ОПЗЖ (18 мандатов), 12,5% — «Слуга народа» (10 мандатов), 11,9% — ЕС (10 мандатов), 6,8% — Партия Шария (6 мандатов). Явка на выборах горсовета составила 30,4%, или 206 тыс. 432 избирателей. 10 тыс. 350 бюллетеней признаны недействительными.

В Луцке во второй тур вышли советник действующего мэра Игорь Полищук, который баллотировался от партии «За будущее» и набрал 32,5% голосов, а также самовыдвиженец, гендиректор ГП «Волыньстандартметрология» Богдан Шиба, который получил поддержку 13,1% тех, кто проголосовал. Голосование состоится 15 ноября.

Второй тур в Ровно пройдет между Виктором Шакирзяном («Ровно вместе»), который набрал 19,8%, и кандидатом от «Европейской солидарности», президентом Ровенской духовной семинарии и академии христиан веры евангельской Александром Третьяком с результатом в 16,9% голосов. Голосование назначили на 22 ноября.

Сумы будут избирать нового мэра во втором туре также 15 ноября. Участие в гонке примет действующий мэр Александр Лысенко («Батькивщина»), который набрал 44,2% голосов, и глава бывшего Сумского райсовета Вадим Акперов («ЕС»), который набрал 14,7% голосов.

В Николаеве во второй тур выйдут действующий мэр города Александр Сенкевич от партии «Пропозиція» с результатом в 39% голосов, а его оппонентом станет кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка с результатом в 29% голосов. Второй тур назначен на 22 ноября.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове после подсчета 100% бюллетеней ко второму туры вышли два кандидата. Ими оказались Андрей Садовый от партии «Самопомощь» и Олег Синютка от партии «Европейская солидарность».