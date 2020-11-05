На орбіті Марса виявили уламок Місяця, фото: HipWallpaper

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Ракурс

Марс міг захопити уламок природного супутника Землі — Місяця.

Міжнародна група вчених виявила, що розташований на орбіті Марса астероїд (101429) 1998 VF31 має дуже схожі на Місяць спектографічні показання, повідомляє видання AOP.

Учені, щоб дізнатися більше про походження цього астероїда, намагалися порівняти його спектр з іншими астероїдами, проте не знаходили достатніх співпадінь. Тому вони вирішили розширити перелік небесних тіл, з якими його порівнювали.

З подивом учені виявили, що найкращий спектральний збіг був не з іншими маленькими тілами, а з нашим найближчим сусідом — Місяцем.

Спектр цього астероїда виглядає майже точним аналогом спектрів тих частин Місяця, де є оголені корінні породи, — зазначають дослідники.

Цей астероїд розташований в точці Лангранжа L5 системи Марс — Сонце. Точка Лангранжа — це місце в системі з двох взаємопов'язаних масивних тіл, де третє тіло з незначною масою може перебувати в незмінній щодо них позиції.

Учені, враховуючи бурхливе минуле Сонячної системи, котра колись була наповнена астероїдами та різними уламками, не виключають, що (101429) 1998 VF31 відколовся від Місяця в результаті падіння на нього досить великого метеорита, після чого був захоплений гравітаційними силами Марса.

Хоча й не виключається, що цей астероїд може бути уламком Марса, котрий теж зазначав значних зіткнень у далекому минулому, або просто дуже схожим на Місяць за будовою астероїдом.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що Місяць є більш «металевим», ніж вважалося.