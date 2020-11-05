На орбите Марса обнаружили обломок Луны, фото: HipWallpaper

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Ракурс

Марс мог захватить осколок естественного спутника Земли — Луны.

Международная группа ученых обнаружила, что находящийся на орбите Марса астероид (101429) 1998 VF31 имеет очень похожие на Луну спектографичиские показания, сообщает издание AOP.

Ученые, чтобы узнать больше о происхождении этого астероида, пытались сравнить его спектр с другими астероидами, однако не находили достаточных совпадений. Поэтому они решили расширить перечень небесных тел, с которыми его сравнивали.

С удивлением ученые обнаружили, что лучшее спектральное совпадение было не с другими маленькими телами, а с нашим ближайшим соседом — Луной.

Спектр этого астероида выглядит почти точным аналогом спектров тех частей Луны, где есть обнаженные коренные породы, — отмечают исследователи.

Этот астероид расположен в точке Лангранжа L5 системы Марс — Солнце. Точка Лангранжа — это место в системе из двух взаимосвязанных массивных тел, где третья тело с незначительной массой может находиться в постоянной в отношении к ним позиции.

Ученые, учитывая бурное прошлое Солнечной системы, которая когда-то была наполнена астероидами и различными обломками, не исключают, что (101429) 1998 VF31 откололся от Луны в результате падения на него достаточно крупного метеорита, после чего был захвачен гравитационными силами Марса.

Хотя не исключается, что этот астероид может быть обломком Марса, который также подвергался значительным столкновениям в далеком прошлом, или просто очень похожим на Луну по строению астероидом.

Напомним, ученые недавно установили, что Луна является более «металлической», чем считалось.