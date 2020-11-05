«План Кравчука» для Донбасса — что Украина требует от России

https://racurs.ua/n146088-plan-kravchuka-dlya-donbassa-chto-ukraina-trebuet-ot-rossii.html

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Выборы на Донбассе, о возможности проведения которых 31 марта 2021 года заявил сегодня глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, является составной частью «Плана действий по Донбассу».

Также украинская делегация в ТКГ 5 ноября обнародовала на своей Фейсбук-странице пять главных пунктов «Плана действий»:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

отмена властью России ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощении порядка получения российского гражданства;

восстановление контроля над участком российско-украинской границы с помощью СММ ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек);

подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (только при выполнении предварительных условий).

Реальная реализация комплекса этих мероприятий, нуждается в одобрении президентом и парламентом Украины, — отметили в украинской делегации в ТКГ.

Там также добавили, что следующее заседание ТКГ запланировано на 10 ноября. До этого времени ОБСЕ должна сформировать собственную позицию о «плане Кравчука».

Напомним, местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса предлагает провести 31 марта 2021 года подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для ТКГ. По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, волеизъявлению должно предшествовать создание условий для его проведения: полное прекращение войны, демилитаризация ОРДЛО в начале следующего года и возвращение Украине контроля над границей с Россией. Кравчук добавил, что важным вопросом также является урегулирование ответственности для связанных с войной на Донбассе лиц. По его словам, это следует сделать путем принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, текст которого еще хотят обсудить в ТКГ.