П’ять вимог «плану Кравчука» для Донбасу назвали в ТКГ

https://racurs.ua/ua/n146088-plan-kravchuka-dlya-donbasu-v-tkg-rozkryly-detali.html

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Вибори на Донбасі, про можливість проведення яких 31 березня 2021 року заявив сьогодні очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, є складовою «Плану дій щодо Донбасу».

Також українська делегація у ТКГ 5 листопада оприлюднила на своїй Фейсбук-сторінці п’ять головних пунктів «Плану дій щодо Донбасу»:

виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

скасування владою Росії низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, щодо спрощеного порядку отримання російського громадянства;

відновлення контролю над ділянкою російсько-українського кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ учетверо (на 1,5 тис. осіб);

підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (лише за виконання попередніх умов).

Реальна реалізація комплексу цих заходів, потребує схвалення президентом та парламентом України, — зазначили в українській делегації в ТКГ.

Там також додали, що наступне засідання ТКГ заплановане на 10 листопада. До цього часу, ОБСЄ має сформувати власну позицію щодо «плану Кравчука».

Нагадаємо, місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу пропонує провести 31 березня 2021 року підготовлений українською стороною «План спільних кроків» для ТКГ. За словами очільника української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука, волевиявленню має передувати створення умов для його проведення: повне припинення війни, демілітаризація ОРДЛО на початку наступного року та повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Кравчук додав, що важливим також є питання врегулювання відповідальності для пов’язаних з війною на Донбасі осіб. За його словами, це варто зробити шляхом ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту, текст якого ще хочуть обговорити в ТКГ.