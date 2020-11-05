20 тис. випадків коронавірусу на добу очікує Шмигаль до кінця року

Шмигаль. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n146086-20-novyh-tys-vypadkiv-koronavirusu-na-dobu-ochikuie-shmygal-do-kincya-roku.html

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Коронавірус в Україні може значно посилитися. В уряді прогнозують, що до кінця листопада кількість нових хворих скакне до 15 тис. нових випадків на день, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. нових випадків за добу.

За словами прем'єр-міністра України, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року. Про це він розповів «РБК-Україна».

Він заявив, що вже наприкінці листопаду очікується зростання захворюваності до 15 тис. нових випадків інфікування коронавірусом на день.

Це вже не секрет, можна рахувати сьогоднішні цифри… звичайна математика без інших заходів показує, що ми будемо ці цифри мати. До кінця року ця цифра може зрости до 20 тисяч осіб на день, — додав прем'єр.



Шмигаль наголосив, що українська медична система вже готується до зростання показників захворюваності та мобілізується для збільшення кількості ліжок для хворих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу у світі триває. Активно поширюючись по всьому світу, вірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, накопичує генетичні мутації, одна з яких, можливо, зробила його більш заразним.