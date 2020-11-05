20 тыс. случаев коронавируса в сутки ожидает Шмыгаль до конца года

Шмыгаль. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n146086-20-tys-sluchaev-koronavirusa-v-sutki-ojidaet-shmygal-do-konca-goda.html

Ракурс

Коронавирус в Украине может значительно усилить свои позиции. В правительстве прогнозируют, что к концу ноября количество новых больных скакнет до 15 тыс. новых случаев за день, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. новых случаев в сутки.

По словам премьер-министра Украины, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года. Об этом он рассказал «РБК-Украина».

Он заявил, что уже в конце ноября ожидается рост заболеваемости до 15 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом в день.

Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры… обычная математика без других мероприятий показывает, что мы будем эти цифры наблюдать. К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тыс. человек в день, — добавил премьер.



Шмыгаль подчеркнул, что украинская медицинская система уже готовится к росту показателей заболеваемости и мобилизуется для увеличения количества коек для больных.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в мире продолжается. Активно распространяясь по всему миру, вирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, накапливает генетические мутации, одна из которых, возможно, сделала его более заразным.