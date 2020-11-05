Выросло количество больных COVID-19. Фото: pravda.com.ua

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Эпидемия коронавируса в мире вновь бьет рекорды. В среду, 4 ноября, в Чехии, Германии и Соединенных Штатах Америки выявили самое большое количество новых больных коронавирусом с начала пандемии.

В США за один день зафиксировали 102 тыс. 831 больного. Об этом сообщает CNN. 4 ноября в США от коронавируса умерло 1 тыс. 97 человек.

В частности, 30 октября в США впервые в мире количество новых случаев COVID-19 достигло 100 тыс. 233 больных. Всего в США зафиксировано 9,48 млн случаев инфицирования и более 233 тыс. смертей.

Кроме того, Министерство здравоохранения Чехии сообщило о 15 тыс. 729 новых больных и 220 смертей. С начала пандемии в стране заболело 378 тыс. 716 человек, 4 тыс. 133 из которых умерли.

В Германии также зафиксирован самый высокий суточный показатель с начала пандемии — 19 тыс. 990 новых случаев, количество умерших — 118.

Всего здесь зарегистрированы 597 тыс. 583 случая коронавируса и 10 тыс. 930 смертей.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксирован новый печальный рекорд — 9 тыс. 850 новых случаев этого заболевания. Больше всего в Киеве — 983.