Бесплатное питание в школах обеспечат детям погибших украинских воинов

Питание детей. Фото: Istock

https://racurs.ua/n146085-besplatnoe-pitanie-v-shkolah-obespechat-detyam-pogibshih-ukrainskih-voinov.html

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Льготы для детей участников боевых действий на Донбассе приняла Верховная Рада. Дети погибших и пропавших без вести защитников Украины будут обеспечены бесплатным питанием в садиках и школах.

Принятое решение поможет установить соответствующую льготу во всех регионах страны. Такое решение нардепы приняли в ходе очередного заседания сегодня, 5 ноября.

Сообщается, что отныне принятое решение закрепляет на законодательном уровне общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учебные заведения, должны обеспечивать бесплатным питанием таких детей.

Отмечается, что ранее органы местного самоуправления самостоятельно принимали соответствующие решения об обеспечении бесплатным питанием таких детей, поэтому некоторые игнорировали эту проблему. Такой законопроект уравняет в льготах детей погибших военнослужащих.

Напомним, ранее мы сообщали, что социальная помощь, а также льготы в связи с карантином из-за вспышки коронавируса в Украине, предоставляется «в пределах возможностей» — малым предпринимателям и социально незащищенным слоям населения.