Безкоштовне харчування у школах забезпечать дітям загиблих українських воїнів

Харчування для дітей. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n146085-bezkoshtovne-harchuvannya-u-shkolah-zabezpechat-dityam-zagyblyh-ukrayinskyh-voyiniv.html

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Пільги для дітей учасників бойових дій на Донбасі ухвалила Верховна Рада. Діти загиблих та зниклих безвісти захисників України будуть забезпечені безкоштовним харчуванням у садочках та школах.

Ухвалене рішення допоможе встановити відповідну пільгу у всіх регіонах країни. Таке рішення нардепи ухвалили під час чергового засідання сьогодні, 5 листопада.

Повідомляється, що відтепер ухвалене рішення закріплює на законодавчому рівні загальнообов’язкову норму, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні й комунальні заклади освіти, повинні забезпечувати безоплатним харчуванням таких дітей.

Зазначається, що раніше органи місцевого самоврядування ухвалювали відповідні рішення про забезпечення безкоштовним харчуванням таких дітей, а інші — ігнорували цю проблему. Такий законопроект зрівняє у пільгах дітей загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що соціальна допомога, а також пільги у зв’язку з карантином через спалах коронавірусу в Україні, надається «в межах можливостей» — малим підприємцям і соціально незахищеним верствам населення.