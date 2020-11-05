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Ракурс
Харчування для дітей. Фото: IStock

Безкоштовне харчування у школах забезпечать дітям загиблих українських воїнів

5 лис 2020, 14:25
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Пільги для дітей учасників бойових дій на Донбасі ухвалила Верховна Рада. Діти загиблих та зниклих безвісти захисників України будуть забезпечені безкоштовним харчуванням у садочках та школах.

Ухвалене рішення допоможе встановити відповідну пільгу у всіх регіонах країни. Таке рішення нардепи ухвалили під час чергового засідання сьогодні, 5 листопада.

Повідомляється, що відтепер ухвалене рішення закріплює на законодавчому рівні загальнообов’язкову норму, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні й комунальні заклади освіти, повинні забезпечувати безоплатним харчуванням таких дітей.


Зазначається, що раніше органи місцевого самоврядування ухвалювали відповідні рішення про забезпечення безкоштовним харчуванням таких дітей, а інші — ігнорували цю проблему. Такий законопроект зрівняє у пільгах дітей загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що соціальна допомога, а також пільги у зв’язку з карантином через спалах коронавірусу в Україні, надається «в межах можливостей» — малим підприємцям і соціально незахищеним верствам населення.

Джерело: Ракурс


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