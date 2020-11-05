Бійка в Раді потрапила на відео — екс-«слуги» побилися в кулуарах парламенту — Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n146084-eks-slugy-pobylysya-v-kuluarah-rady-video.html

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Бійка у Верховній Раді сталася 5 листопада — народні обранці, котрих виключили з фракції «Слуга народу», Гео Лерос і Олександр Юрченко, побилися у кулуарах парламенту.

Зауважимо, що Юрченка підозрюють у корупції і щодо нього триває розслідування. Нещодавно за рішенням суду з нього зняли електронний браслет.

Хтось відпрацьовує новий «шматочок пирога». Я боюся, що якщо Юрченко поїде в лікарню, там професор Преображенський назад оберне його на бродячого пса та одягне браслет, — написав Гео Лерос у Фейсбук.

Нагадаємо, 4 листопада Вищий антикорупційний суд постановив зняти електронний браслет з підозрюваного в корупції нардепа Олександра Юрченка. Термін дії обраного раніше Юрченку запобіжного заходу продовжено ще на два місяці — до 3 січня 2021 року. Екс-«слуга» заявляє, що справа проти нього сфабрикована з метою його дискредитації.

У вересні НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника Юрченка, який тоді ще був нардепом зі «Слуги народу». 17 вересня Офіс генпрокурора вручив Юрченку повідомлення про підозру, того ж дня його виключили з президентської фракції. 21 вересня суд заарештував Юрченка з правом внесення застави в розмірі понад 3 млн грн. Відповідну суму за Юрченка внесли 25 вересня.

Також нагадаємо, наприкінці березня депутат від «Слуги народу» Гео Лерос звинуватив молодшого брата Єрмака Дениса в торгівлі держпосадами та оприлюднив низку аудіозаписів розмов Єрмака-молодшого. У серпні кілька ЗМІ повідомили, що через Єрмака зірвалася велика спецоперація українських спецслужб із затримання бойовиків «ПВК Вагнера», які воювали на Донбасі. На початку жовтня Лерос опублікував нові плівки, на яких заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко (близький друг і кум Єрмака) та «неформальний куратор» Києва Денис Комарницький обговорюють різні незаконні схеми.