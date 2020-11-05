У WhatsApp з’явилися зникаючі повідомлення (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n146083-u-whatsapp-z-yavylysya-znykauchi-povidomlennya-foto.htmlРакурс
WhatsApp — популярний інтернет-месенджер, тепер має функцію надсилання повідомлень, котрі зникнуть через сім днів.
Вже цього місяця функція стане доступною користувачам у всьому світі. Про це повідомляється у блозі компанії Facebook, котрі належить цей месенджер.
У приватному чаті будь-яка особа може вмикати та вимикати зникаючі повідомлення. У групах роботою цієї функції керуватимуть адміністратори.
У компанії зазначають, що запровадження цієї функції покликане зробити спілкування у WhatsApp «максимально наближеним до особистого».
Хоча чудово зберігати спогади від друзів та сім’ї, більшість із того, що ми надсилаємо, не обов’язково має зберігатися вічно, — наголошують у компанії.
Нагадаємо, восени минулого року у WhatsApp з’явилася можливість робити репости статусів у Facebook Stories.