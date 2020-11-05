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Ракурс
У WhatsApp з'явилася нова функція

У WhatsApp з’явилися зникаючі повідомлення (ФОТО)

5 лис 2020, 14:13
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WhatsApp — популярний інтернет-месенджер, тепер має функцію надсилання повідомлень, котрі зникнуть через сім днів.

Вже цього місяця функція стане доступною користувачам у всьому світі. Про це повідомляється у блозі компанії Facebook, котрі належить цей месенджер.

У приватному чаті будь-яка особа може вмикати та вимикати зникаючі повідомлення. У групах роботою цієї функції керуватимуть адміністратори.

У WhatsApp з'явилася функція зникаючих повідомлень, фото: Facebook

У компанії зазначають, що запровадження цієї функції покликане зробити спілкування у WhatsApp «максимально наближеним до особистого».


Хоча чудово зберігати спогади від друзів та сім’ї, більшість із того, що ми надсилаємо, не обов’язково має зберігатися вічно, — наголошують у компанії.

Нагадаємо, восени минулого року у WhatsApp з’явилася можливість робити репости статусів у Facebook Stories.

Джерело: Ракурс


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