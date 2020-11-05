Протести "євробляхерів". Фото: УБР

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Ракурс

«Євробляхери» продовжують протестувати під Верховною Радою другий день поспіль. Сьогодні, 5 листопада, протестувальники перекрили вулицю Грушевського від Верховної Ради до стадіону Динамо.

Мітингувальники вимагають прийняти законопроект № 3704 про доступне розмитнення іноземних автомобілів. Про це повідомляє рух «Авто-Євро-Сила» в Facebook.

Повідомляється, що автомобілі депутатів не можу покинути парламент, оскільки ще вранці мітингувальники «євробляхери» вимагали від уряду розглянути закон до першої години дня.



О 13.00 протестувальникам пообіцяли організувати зустріч з депутатами, на якій вони сподівалися вирішити ситуацію, однак зустріч так і не відбулася. Протестуючі заявили, що якщо їх не почують, вони запустять масштабні акції протестів у всіх регіонах України.

Під Кабміном почалися зіткнення «євробляхерів» з поліцією після того, як правоохоронці спробували відібрати покришки у протестувальників. За словами поліції, вони хотіли їх підпалити.





Рух в урядовому кварталі залишається обмеженим.













Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протести «євробляхерів» тривають в Києві під будівлею

Верховної Ради. Тут знову зібралися власники авто на іноземній реєстрації, які вимагають прийняття законопроекту № 3704 про доступне розмитнення. Під час мітингу перед головним входом до парламенту активісти використовували димові шашки і дудки.