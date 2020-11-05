Протесты "евробляхеров". Фото: УБР

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Ракурс

«Евробляхеры» продолжают протестовать под Верховной Радой второй день подряд. Сегодня, 5 ноября, протестующие перекрыли улицу Грушевского от Верховной Рады до стадиона Динамо.

Митингующие требуют принять законопроект № 3704 о доступной растаможке иностранных автомобилей. Об этом сообщает движение «Авто-Евро-Сила» в Facebook.

Сообщается, что автомобили депутатов не могу покинуть парламент, поскольку еще утром митингующие «евробляхеры» требовали от правительства рассмотреть закон до часу дня.





В 13.00 протестующим пообещали организовать встречу с депутатами, на которой они надеялись разрешить ситуацию, однако встреча так и не состоялась. Протестующие заявили, что если их не услышат, они запустят масштабные акции протестов во всех регионах Украины.





Под Кабмином начались столкновения «евробляхеров» с полицией после того, как правоохранители попытались отобрать покрышки у протестующих. По словам полиции, они хотел их поджечь.





Весь правительственный квартал остается перекрытым.











Напомним, ранее мы сообщали, что протесты «евробляхеров» продолжаются в Киеве под зданием Верховной Рады. Здесь снова собрались владельцы авто на иностранной регистрации, которые требуют принятия законопроекта № 3704 о доступной растаможке. Во время митинга перед главным входом в парламент активисты использовали дымовые шашки и дудки.