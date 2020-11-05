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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Дебет-Кредит»

Закрытие больничного — обязателен ли отрицательный ПЦР-тест, рассказали в Минздраве

5 ноя 2020, 13:45
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Закрытие больничного после коронавируса семейным врачом не обязательно требует отрицательного теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Соответствующее решение семейный врач может принять и без теста, оценив общее состояние пациента и продолжительность заболевания. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об этом сегодня, 5 ноября, во время брифинга.

По его словам, распространенная практика, когда руководители учреждений не допускают людей на работу после закрытия больничного, требуя отрицательный ПЦР-тест, противоречит действующему законодательству.

Ляшко отметил, что в стандарте оказания медицинской помощи больным с COVID-19 прописаны три причины закрытия больничного:

  • прошло 10 дней от первого дня симптомов, в течение которых три дня отсутствовали симптомы;
  • прошло 10 дней от получения положительного результата ПЦР-теста, в течение которых три дня отсутствовали симптомы;
  • получен отрицательный результат ПЦР-теста.

Ляшко отмечает, что все эти три причины являются равноценными и свидетельствуют, что человек не может инфицировать других.

Поэтому при закрытии больничного не должно быть никакого буллинга. Мы можем спокойно принимать людей, которые переболели, и допускать их к коллективу, — добавил он.


Напомним, эпидемия коронавируса 4 ноября установила в Украине новый печальный рекорд.

Источник: Ракурс


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