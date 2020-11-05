В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Дебет-Кредит»

https://racurs.ua/n146080-zakrytie-bolnichnogo-obyazatelen-li-otricatelnyy-pcr-test-rasskazali-v-minzdrave.html

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Закрытие больничного после коронавируса семейным врачом не обязательно требует отрицательного теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Соответствующее решение семейный врач может принять и без теста, оценив общее состояние пациента и продолжительность заболевания. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об этом сегодня, 5 ноября, во время брифинга.

По его словам, распространенная практика, когда руководители учреждений не допускают людей на работу после закрытия больничного, требуя отрицательный ПЦР-тест, противоречит действующему законодательству.

Ляшко отметил, что в стандарте оказания медицинской помощи больным с COVID-19 прописаны три причины закрытия больничного:

прошло 10 дней от первого дня симптомов, в течение которых три дня отсутствовали симптомы;

прошло 10 дней от получения положительного результата ПЦР-теста, в течение которых три дня отсутствовали симптомы;

получен отрицательный результат ПЦР-теста.

Ляшко отмечает, что все эти три причины являются равноценными и свидетельствуют, что человек не может инфицировать других.

Поэтому при закрытии больничного не должно быть никакого буллинга. Мы можем спокойно принимать людей, которые переболели, и допускать их к коллективу, — добавил он.



Напомним, эпидемия коронавируса 4 ноября установила в Украине новый печальный рекорд.