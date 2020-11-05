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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Дебет-Кредит»

Закриття лікарняного — чи обов’язково мати негативний ПЛР-тест, розповіли у МОЗ

5 лис 2020, 13:45
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Закриття лікарняного після коронавірусу сімейним лікарем не обов’язково потребує негативного тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Відповідне рішення сімейний лікар може ухвалити і без тесту, оцінивши загальний стан пацієнта та тривалість захворювання. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про це сьогодні, 5 листопада, під час брифінгу.

За його словами, поширена практика, коли керівники закладів не допускають людей на роботу після закриття лікарняного, вимагаючи негативний ПЛР-тест, суперечить чинному законодавству.

Ляшко зазначив, що в стандарті надання медичної допомоги хворим з COVID-19 прописані три причини закриття лікарняного:

  • пройшло 10 днів від першого дня симптомів, впродовж яких три дні були відсутні симптоми;
  • пройшло 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР-тесту, впродовж яких три дні були відсутні симптоми;
  • отримано негативний результат ПЛР-тесту.

Ляшко наголошує, що усі ці три причини є рівноцінними та свідчать, що людина не може інфікувати інших.

Тому при закритті лікарняного не повинно бути ніякого булінгу. Ми можемо спокійно приймати людей, які перехворіли, та допускати їх до колективу, — додав він.


Нагадаємо, епідемія коронавірусу 4 листопада встановила в Україні новий сумний рекорд.

Джерело: Ракурс


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