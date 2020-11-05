Бюджет-2021 предварительно одобрили в Раде

https://racurs.ua/n146079-budjet-2021-predvaritelno-odobrili-v-rade.html

Ракурс

Госбюджет на 2021 год приняли в первом чтении в Верховной Раде.

За проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год № 4000 нашлось 275 голосов. Решение принято с учетом замечаний Счетной палаты, все предложения предоставлены на доработку правительства.

Против документа выступили или не голосовали фракции «Европейской солидарности», «Голоса» и ОПЗЖ.

В парламенте два месяца рассматривали бюджет-2021. Среди ключевых приоритетов этого проекта бюджета:

медицина и образование. На медицинскую систему планируется выделить рекордную сумму в 156 млрд грн, что на 27,5 млрд грн больше, чем в 2020 году. На образование направят рекордное количество средств — 174 млрд грн. Это на 34 млрд больше, чем в 2020 году;

рост минимальной зарплаты с 1 января до 6 тыс. грн и с 1 июля до 6,5 тыс. грн;

финансировани программы президента «Большая стройка» возрастет на 16% и составит рекордные 150 млрд грн. Будет отремонтировано и построено рекордное количество дорог — 7 тыс. км;

рост соцвыплат — рекордные 324 млрд грн;

рекордный уровень поддержки бизнеса через программы кредитования — 12 млрд грн;

При доработке проекта государственного бюджета на 2021 год могут изменить макропараметры. В частности, может быть пересмотрен дефицит госбюджета. Ранее заместитель председателя бюджетного комитета парламента Александр Трухин отмечал, что окончательные переговоры с Международным валютным фондом и с другими источниками макрофинансовой помощи ведет правительство и Минфин.

Однако он не смог уточнить насколько могут пересмотреть дефицит и добавил, что это будет понятно после переговоров с внешними кредиторами.

Напомним, эксперты в проекте государственного бюджета на 2021 год увидели несколько угроз, в частности — завышенный план по доходам. Исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук заявил, что доходы рассчитаны согласно крайне оптимистичных для бюджета показателей, в частности по инфляции (7,3%). Он сказал, что экономика в мире «лишь немного пришла в себя», а когда закончится коронавирусная история пока неизвестно.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан в Раде заявил, что палата проанализировала проект бюджета-2021. Палата нашла дополнительные резервы по четырем направлениям доходов на 20,6 млрд грн. По его словам, три из четырех предложений Счетной палаты учтены Комитетом по вопросам бюджета в выводах к законопроекту.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль поблагодарил народных депутатов «за государственную позицию», а бюджетный комитет и Министерство финансов за оперативную работу и анализ более 2 тыс. поправок. Он пообещал часть из них учесть при подготовке бюджета ко второму чтению.