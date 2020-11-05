Бюджет-2021 попередньо схвалили у Раді

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Держбюджет на 2021 рік схвалили у першому читанні у Верховній Раді.

За проект закону про державний бюджет України на 2021 рік № 4000 знайшлося 275 голосів. Рішення ухвалено з урахуванням пропозицій Рахункової палати, пропозиції надано на доопрацювання уряду.

Проти документу виступили чи не голосували фракції «Європейської солідарності», «Голосу» і ОПЗЖ.

У парламенті два місяці розглядали бюджет-2021. Серед ключових пріоритетів цього проекту бюджету:

медицина та освіта. На медичну систему планують виділити рекордну суму в 156 млрд грн, що на 27,5 млрд грн більше, ніж у 2020 році. На освіту спрямують рекордну кількість коштів — 174 млрд грн. Це на 34 млрд більше, ніж у 2020 році;

зростання мінімальної зарплати з 1 січня до 6 тис. грн і з 1 липня до 6,5 тис. грн;

фінансування програми президента «Велике будівництво» зросте на 16% та складе рекордні 150 млрд грн. Буде відремонтована та побудована рекордна кількість доріг — 7 тис. км;

зростання соцвиплат: рекордні 324 млрд грн;

рекордний рівень підтримки бізнесу через програми кредитування — 12 млрд грн;

Під час доопрацювання проекту державного бюджету на 2021 рік можуть змінити макропараметри. Зокрема, може бути переглянутий дефіцит держбюджету. Раніше заступник голови бюджетного комітету парламенту Олександр Трухін відзначав, що остаточні переговори з Міжнародним валютним фондом і з іншими джерелами макрофінансової допомоги веде уряд і Мінфін.

Однак він не зміг уточнити наскільки можуть переглянути дефіцит і додав, що це буде зрозуміло після переговорів із зовнішніми кредиторами.

Нагадаємо, експерти в проекті державного бюджету на 2021 рік бачать ряд ризиків. Зокрема, завищений план з доходів. Виконавчий директор CASE-Ukraine Дмитро Боярчук заявив, що доходи розраховані на вкрай оптимістичних для бюджету показниках, зокрема по інфляції (7,3%). Він сказав, що економіка у світі «лише трохи прийшла до тями», а коли закінчиться коронавірусна історія поки невідомо.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан у Раді заявив, що Рахункова палата проаналізувала проект бюджету-2021 рік. Палата знайшла додаткові резерви за чотирма напрямками доходів на 20,6 млрд грн. За його словами, три з чотирьох пропозицій Рахункової палати враховані Комітетом з питань бюджету у висновках до законопроекту.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль подякував народним депутатам за державницьку позицію, а бюджетному комітету та Міністерству фінансів за оперативну роботу та аналіз понад 2 тис. правок. Він пообіцяв частину з них врахувати при підготовці бюджету до другого читання.