Єрмак ініціював скандал з КСУ, щоб провернути «план Кравчука» для Донбасу — екс-нардеп

https://racurs.ua/ua/n146078-iermak-iniciuvav-skandal-z-ksu-schob-provernuty-plan-kravchuka-dlya-donbasu-eks-nardep.html

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Вибори на Донбасі та інші пропозиції очільника української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука щодо реінтеграції ОРДЛО прокоментував екс-нардеп Ігор Луценко.

Внаслідок цих виборів окупаційну адміністрацію завойованих районів України визнають легітимним «місцевим самоврядуванням». Для цього команді Єрмака слід буде ухвалити закон, тобто необхідна більшість у 226 нардепів, котру, в теорії, можна назбирати з «какаяразніца» крила «Слуги народу», ОПЗЖ, олігархічних груп та позафракційних. І лише Конституційний суд України може не визнати відповідність цього закону Конституції, — написав 5 листопада екс-нардеп у Фейсбук.

На його думку, оточення президента Володимира Зеленського вирішило «паралізувати» роботу КСУ задля реалізації «плану Кравчука» щодо Донбасу.

Але якщо паралізувати роботу Конституційного суду законом про кворум, то в державі не лишиться нікого, хто зможе законно зупинити «план Кравчука». Тому люди Єрмака нацьковували «незалежне» НАЗК на суддів КСУ та усіма іншими способами на них тиснуть, — резюмував Ігор Луценко.

Нагадаємо, місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу пропонує провести 31 березня 2021 року підготовлений українською стороною «План спільних кроків» для ТКГ. За словами очільника української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука, волевиявленню має передувати створення умов для його проведення: повне припинення війни, демілітаризація ОРДЛО на початку наступного року та повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Кравчук додав, що важливим також є питання врегулювання відповідальності для пов’язаних з війною на Донбасі осіб. За його словами, це варто зробити шляхом ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту, текст якого ще хочуть обговорити в ТКГ.