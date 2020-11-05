Ермак инициировал скандал с КСУ, чтобы провернуть «план Кравчука» для Донбасса — экс-нардеп

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Выборы на Донбассе и другие инициативы главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука о реинтеграции ОРДЛО прокомментировал экс-нардеп Игорь Луценко.

Вследствие этих выборов оккупационную администрацию оккупированных районов Украины признают легитимным «местным самоуправлением». Для этого команде Ермака предстоит принять закон, то есть большинством в 226 нардепов, которое, в теории, можно собрать из «какаяразницы» крыла «Слуги народа», ОПЗЖ, олигархических групп и внефракционных. И только Конституционный суд Украины может не признать соответствие этого закона Конституции, — написал 5 ноября экс-нардеп в Фейсбук.

По его мнению, окружение президента Владимира Зеленского решило «парализовать» работу КСУ с целью последующей реализации «плана Кравчука» для Донбасса.

Если парализовать работу Конституционного суда законом о кворуме, то в государстве не останется никого, кто сможет законно остановить «план Кравчука». Поэтому люди Ермака натравливали «независимое» НАПК на судей КСУ и всеми другими способами на них давят, — резюмировал Игорь Луценко.

Напомним, местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса предлагает провести 31 марта 2021 года подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для ТКГ. По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, волеизъявлению должно предшествовать создание условий для его проведения: полное прекращение войны, демилитаризация ОРДЛО в начале следующего года и возвращение Украине контроля над границей с Россией. Кравчук добавил, что важным вопросом также является урегулирование ответственности для связанных с войной на Донбассе лиц. По его словам, это следует сделать путем принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, текст которого еще хотят обсудить в ТКГ.